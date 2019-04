30.04.2019 h 12:48 commenti

Furto nella notte al cinema Eden: i ladri portano via l'impianto di amplificazione di una delle sale

I malviventi sono entrati forzando la porta di una delle uscite di sicurezza sul retro: poi hanno agito a colpo sicuro puntando all'attrezzatura di ingente valore. Sul posto i carabinieri: potrebbe trattarsi di un colpo su commissione

Furto nella notte di oggi 30 aprile al cinema Eden di via Cairoli. I ladri sono entrati forzando una porta sul retro e hanno saccheggiato tutta l'attrezzatura dell'impianto di amplificazione di una delle sale. Si tratta di strumenti che il titolare Eros Ossani aveva rinnovato da poco. Il valore commerciale è ingente.

Il furto è stato scoperto stamani e sul posto sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo. I ladri hanno forzato, probabilmente con un cacciavite, una delle porte delle uscite di sicurezza. Si tratta di ingressi con maniglioni antipanico, facilmente forzabili. Non è chiaro come mai non sia scattato l'allarme.

Di sicuro i ladri erano dei professionisti, che hanno agito a colpo sicuro e sapendo cosa prendere. Un impianto di questo tipo non è facilmente smerciabile. Probabile, quindi, che il colpo sia stato commissionato da qualcuno. I carabinieri stanno indagando proprio in questa direzione.

Per il cinema Eden non sarebbe il primo furto di questo tipo. Per fortuna il vecchio impianto non era stato ancora ceduto, così stasera le sale potranno essere regolarmente aperte. Altrimenti al danno della roba trafugata si sarebbe aggiunto quello dei mancati incassi.