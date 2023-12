21.12.2023 h 11:05 commenti

Furto nel negozio di parrucchiere, amara ironia del titolare: "Buone feste al ladro e famiglia"

Brutta sorpresa per Silvano Agostinelli che alla riapertura ha trovato il suo negozio completamente a soqquadro. Danni alla porta di ingresso e cassetti del banco cassa forzati

Gran brutto risveglio per il parrucchiere Silvano Agostinelli: il suo negozio, in via Badiani, è stato preso di mira dai ladri. La scoperta del furto è stata fatta stamani, giovedì 21 dicembre, all'apertura. I malviventi hanno messo a soqquadro i locali alla ricerca di soldi e sul pavimento è stato lasciato 'un tappeto' di scontrini, fatture, documenti e altri oggetti. Forzati i cassetti del banco cassa il cui contenuto è stato rovesciato a terra. “Ovvia con questo spero di aver chiuso l'anno in bellezza! Buone feste al ladro e famiglia” ha scritto sulla sua pagina Facebook il parrucchiere, uno tra i più noti in città con l'attività aperta nel lontano 1975. Ora, a pochi giorni da Natale, corse per far sistemare la porta d'ingresso che, come spesso succede rappresenta il danno più grosso, e rimettere a posto tutto quanto. Il furto si aggiunge ai sempre più numerosi denunciati da negozianti e cittadini che si ritrovano con attività, abitazioni, garage, cantine, auto visitate dai ladri (e tanti sono anche i colpi messi a segno e non denunciati alle forze dell'ordine).



