25.03.2021

Furto in un bar, bottino 50 euro in monete: subito arrestato il ladro

In manette è finito un pregiudicato di 33 anni. La polizia lo ha fermato mentre stava allontanandosi in sella ad una bicicletta

Cinquanta euro in monete: questo il bottino che un pregiudicato di 33 anni ha messo insieme dopo una spaccata ad un bar in via Mannocci. L'allarme alla polizia è arrivato la notte di giovedì 25 marzo. L'uomo è stato individuato dagli agenti mentre si allontanava in bicicletta. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso degli spiccioli e di un frangivetro. Per lui sono scattate le manette in attesa del processo per direttissima davanti al tribunale di Prato.



Edizioni locali collegate: Prato

