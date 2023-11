30.11.2023 h 10:26 commenti

Furto in un appartamento a San Giusto, rubati i soldi per curare una bambina malata

E' successo ieri sera in un appartamento di Epp, i soldi servivano per sostenere le cure di una bimba affetta da una grave malattia. La madre: "Chi ha rubato sappia che ha procurato un grave danno a mia figlia". Sul posto la polizia

a.a.

Brutta sorpresa ieri sera, 29 novembre, per Francesca Scaturro che al rientro dall'ospedale Meyer, dove aveva portato la figlia per un day hospital, ha trovato la finestra del suo appartamento, un alloggio di Epp a San Giusto, forzata e la camera da letto completamente sottosopra.Dal cassetto sono spariti 400 euro che erano stati prelevati il giorno prima. “Questi soldi – spiega Francesca - servivano per le cure della bimba, chi ha rubato sappia che ha fatto un grave danno alla salute di mia figlia”. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. “Appena sono rientrata e mi sono resa conto che qualcuno era entrato in casa, ho chiamato il 113 – continua Scaturro - ma non so quando il furto è avvenuto io sono partita la mattina verso le nove. Nessuno dei vicini si è accorto di niente”.