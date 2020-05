07.05.2020 h 10:53 commenti

Furto in pieno giorno in un negozio di scarpe, la vetrina sfondata con un tombino

Oltre mille euro di merce e pesanti danni a Calzature Deanna a Narnali. I ladri hanno aspettato che il titolare si allontanasse per fare una consegna

Spaccata la vetrina del negozio Calzature Deanna a Narnali, rubate scarpe, cinture e portafogli per un valore di oltre mille euro.Il furto è avvenuto lunedì 4 maggio, ma solo oggi il titolare Daniele Toccafondi, ha pubblicato le foto sulla sua pagina Facebook. “Al momento ero troppo arrabbiato per farlo, ora che sono più tranquillo – spiega – ho pubblicato. In questo momento in cui stiamo cercando in tutti i modi di sopravvivere, spaccare una vetrina e rubare è un atto di sciacallaggio.”I ladri hanno agito in pieno giorno alle 18,30, ma in questo periodo via Pistoiese è poco frequentata, e quindi indisturbati hanno utilizzato un tombino per spaccare la vetrina. Poi facendo passare la mano nel buco hanno rubato la merce esposta fino a dove sono riusciti ad arrivare. “Fino a 30 minuti prima – spiega Toccafondi – ero in negozio poi sono uscito e i ladri sono entrati in azione, al valore della merce va anche aggiunto il danno alla vetrina”. La denuncia è stata fatta alla polizia.