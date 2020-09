22.09.2020 h 14:10 commenti

Furto in abitazione durante la notte, diciottenne trovato con la refurtiva e denunciato

Il proprietario ha chiamato la polizia dopo aver scoperto il colpo messo a segno nella sua casa, a Iolo. Tra gli oggetti rubati anche un bancomat che è stato trovato poco dopo nella disponibilità del giovane fermato nella zona

E' stato trovato in possesso di un bancomat rubato poco prima in un'abitazione a Iolo. Un diciottenne, originario del Gambia, residente a Venezia, è stato denunciato dalla polizia per ricettazione. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 della notte di martedì 22 settembre. E' stato il proprietario ad accorgersi che durante la notte qualcuno si era introdotto nella sua casa passando da una finestra lasciata aperta e aveva asportato un paio di borse contenenti documenti e un bancomat. La polizia ha effettuato una ricerca nella zona e si è imbattuta nel giovane che, controllato e perquisito, è stato trovato con un borsello contenente il bancomat appena rubato.



