01.03.2019

Furto e spaccata al bar Chocolat, individuato il responsabile: è un dipendente

La polizia ha denunciato un fiorentino di 40 anni, dipendente del bar di via Magnolfi preso di mira dieci giorni fa. Il furto e il danneggiamento ripresi dalla videosorveglianza interna e l'uomo è finito nei guai

E' stato uno dei dipendenti a rubare il fondo cassa e a distruggere le vetrine di esposizione del bar Chocolat in via Magnolfi, nella notte tra il 17 e il 18 febbraio ( leggi ). E' la convinzione degli agenti della Squadra mobile che sono risaliti all'autore della spaccata dopo aver acquisito ed esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza collocate all'interno del locale. L'uomo fiorentino di 40 anni, con precedenti, è stato denunciato per furto aggravato.Un accanimento vero e proprio come hanno dimostrato le immagini: l'uomo, che era in possesso delle chiavi del locale, senza apparente motivo, si era scagliato contro le vetrine con estrema violenza per poi allontanarsi con i 130 euro prelevati dal registratore di cassa. Il raid è avvenuto sotto l'occhio della videosorveglianza che ha consentito alla polizia di ricostruire tutta la scena e individuare il responsabile. I danni provocati agli arredi del locale ammontano a 15mila euro.