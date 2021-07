20.07.2021 h 16:50 commenti

Furto di elettricità e acqua grazie agli allacci abusivi, i carabinieri arrestano due persone

In carcere sono finiti due uomini che hanno occupato abusivamente altrettante case in via del Purgatorio. Le indagini partite dalla segnalazione dei gestori

Corrente elettrica e acqua gratis grazie agli allacci abusivi che sono riusciti a realizzare per rendere più funzionali le case occupate senza titolo. Due uomini, un albanese di 25 anni e un marocchino di 35, sono stati arrestati dai carabinieri di Prato con l'accusa di furto aggravato. E' successo nella mattina di oggi, martedì 20 luglio. I due sono stati scoperti in seguito ad una segnalazione arrivata dai gestori di energia e acqua che hanno notato consumi sospetti nel complesso nel quale sono inserite anche le due abitazioni, in via del Purgatorio. Un controllo ha fatto emergere l'illecito: non solo gli allacci alla rete elettriche e alle condutture idriche ma anche l'occupazione abusiva delle due abitazioni. I due arrestati saranno processati per direttissima domani.

Nei giorni scorsi, una situazione identica era stata riscontrata a Carmignano dove nei guai è finito uno spacciatore marocchino che si era introdotto in un casolare abbandonato procurandosi gratuitamente acqua e luce.



