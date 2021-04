22.04.2021 h 14:16 commenti

Furto di bici, droga e attrezzi da scasso: trentaseienne denunciato dalla polizia

L'uomo è stato fermato ieri pomeriggio nel parcheggio di Parco Prato grazie alla segnalazione di un cittadino

Ha rubato una bicicletta ma poco dopo ci ha ripensato ed è tornato nello stesso posto per rubarne una migliore. Protagonista un marocchino di 36 anni, irregolare, denunciato dalla polizia per furto e ricettazione. E' successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 aprile, nel parcheggio di Parco Prato. L'uomo si è prima allontanato in sella ad una bicicletta parcheggiata poco prima da una donna entrata al supermercato per fare la spesa, poi è tornato con la stessa bici rubata, l'ha abbandonata e ha tentato di sottrarne un'altra. Una scena vista da un testimone che ha subito chiamato la polizia. Fermato, il trentaseienne è stato perquisito e trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di una tenaglia, fatto questo che ha aggiunto le denunce per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.



Edizioni locali collegate: Prato

