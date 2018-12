15.12.2018 h 13:30 commenti

Furto di abbigliamento, i carabinieri arrestano ventisettenne

Centosessanta euro di vestiario: è il bottino che un uomo ha cercato di portare via dal negozio Il Globo dopo aver rimosso le placche antitaccheggio. Ma è stato scoperto ed è finito in manette

Ha cercato di oltrepassare le casse del negozio senza pagare capi di abbigliamento per un valore di 160 euro, ma è stato scoperto e fatto arrestare dai carabinieri. In manette è finito un marocchino di 27 anni, domiciliato a Prato. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 dicembre, ha tentato di rubare vestiario dal negozio Il Globo. A nulla è servita la rimozione delle placche antitaccheggio. I movimenti sospetti del marocchino non sono passati inosservati alla vigilanza che ha avvertito i carabinieri. La merce è stata recuperata. L'uomo dovrà rispondere di furto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus