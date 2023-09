21.09.2023 h 09:15 commenti

Furto con spaccata in un bar di via Chemnitz, il registratore di cassa ritrovato su un furgone rubato

E' successo la notte scorsa al bar Bobolino. Sopralluogo dei carabinieri. Duecento euro il bottino racimolato dai malviventi. La titolare: "Il danno vero sono le vetrine divelte, risistemarle costa un bel po'"

Furto con spaccata al bar Bobolino in via Chemnitz, nella zona del Macrolotto 2. E' successo la notte di giovedì 21 settembre. Magro il bottino che i malviventi sono riusciti a racimolare: circa 200 euro. "Il danno vero sono le vetrine spaccate - racconta la titolare - ora dobbiamo sistemare gli infissi e una parte della parete. Stanotte è scattato l'allarme e siamo subito corsi". I ladri si sono impossessati del registratore di cassa, caricato su un furgone ritrovato dai carabinieri di Signa a Canpi Bisenzio. Il veicolo ha attirato l'attenzione dei militari perché abbandonato con i fari accesi e gli sportelli aperti. Al suo interno il registratore di cassa con uno scontrino ancora attaccato e la cui intestazione ha portato subito al bar di via Chemnitz dove per i rilievi sono arrivati i carabinieri di Prato. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza che potrebbero fornite elementi utili per risalire all'identità dei ladri. Gli accertamenti fatti sul furgone, invece, hanno consentito di appurare che si tratta di un veicolo rubato a Borgo San Lorenzo.



