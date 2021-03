09.03.2021 h 11:26 commenti

Furto con spaccata da "Cialde e Cialde": è il terzo nel giro di pochi mesi

Stanotte i ladri hanno preso di mira il negozio di via Galcianese, portando via circa 500 euro in contanti prelevati dalle casse. Messa fuori uso la telecamera della videosorveglianza

HHanno prima messo fuori uso la telecamera di sicurezza e poi spaccato il vetro della porta d'ingresso. Una volta all'interno, hanno arraffato il fondo cassa, in tutto circa 500 euro, e sono scappati. E' successo verso le 5 di questa notte al negozio "Cialde e Cialde" di via Galcianese. Ed è già la terza volta che i ladri prendono di mira l'esercizio, che a settembre e poi a ottobre aveva subito furti analoghi. La modalità è sempre la stessa, il ladro va a colpo sicuro, per mandare in frantumi la vetrata è stato utilizzato un tombino. "Alle 5 - spiega il titolare Michele Monachino - è suonato l'allarme, ma ho ricevuto una telefonata dalla vigilanza che mi ha detto di stare tranquillo, si trattava di una vibrazione. Questa mattina quando sono arrivato, invece, ho trovato il vetro rotto, è stato utilizzato un tombino, la telecamera esterna spezzata e il cassetto del fondo cassa vuoto. Stessa modalità dei precedenti furti, quindi penso che si tratti del solito ladro". E' stata fatta la denuncia alle forze dell'ordine, a cui è stato anche consegnato il filmato delle telecamere interne al negozio nella speranza di poter trarre qualche indizio utile per le indagini. Il danno è stato quantificato in oltre mille euro. "Chiedo che ci siano più controlli la notte - spiega Monachino - tre furti in pochi mesi è davvero troppo."



