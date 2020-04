31.03.2020 h 14:12 commenti

Furto alla parrocchia di via della Romita, i ladri se ne vanno con alcune bottiglie di spumante

E' successo la notte scorsa. I malviventi sono stati disturbati dall'allarme. Le indagini sono affidate alla polizia

Solo qualche bottiglia di spumante è quello che i ladri sono riusciti a rubare la notte di martedì 31 marzo dai locali della parrocchia Santa Caterina de' Ricci, in via della Romita, nella zona del Soccorso. L'allarme è entrato in funzione e ha messo in fuga i malviventi che si sono dovuti accontentare di un bottino decisamente magro. E' stato il diacono Savino Amorese, al cui telefono è collgato l'allarme, il primo ad accorrere sul posto e a chiedere l'intervento della polizia. Secondo il sopralluogo degli agenti, i ladri sono entrati prima nella stanza del catechismo e poi in cucina da dove hanno preso le bottiglie di spumante. “Si tratta di ambienti solitamente vuoti – ha detto il parroco don Denis Tourè – ambienti nei quali non viene custodito alcun oggetto di lavoro e dove non ci sono soldi. Probabilmente la porta di questi locali è stata scambiata con quella del mio ufficio che si trova accanto”.

La parrocchia è di recente costituzione e si trova all'interno di due prefabbricati. Oltre all'allarme, la parrocchia è dotata di un sistema di videosorveglianza le cui immagini sono state acquisite dalla polizia.









