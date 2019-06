07.06.2019 h 14:03 commenti

Furto all'Esselunga di via Fiorentina ma scatta l'allarme e arriva la polizia, denunciato 23enne

Sul posto sono arrivate numerose pattuglie provenienti da piazza delle Carceri dove si era appena concluso il comizio del ministro Salvini. Il giovane ha tentato la fuga a piedi. Recuperata refurtiva per un valore di 46 euro

E' entrato nel centro stoccaggio del supermercato Esselunga in via Fiorentina e ha rubato bottiglie di vino e generi alimentari ma è scattato l'allarme, collegato alla centrale del Corpo dei Vigili Giurati, e ha dovuto abbandonare lo zaino con la refurtiva e allontanarsi. Non ha fatto però abbastanza in fretta e la sua fuga a piedi è stata notata prima da una delle guardie giurate del Corpo e poi dalle numerose pattuglie della polizia che,nella notte di venerdì 7 giugno, stavano rientrando nella vicina questura dal servizio in piazza delle Carceri per il comizio del ministro dell'Interno Salvini.

Il ladro, un marocchino di 23 anni, residente a Prato, in regola con il permesso di soggiorno e già noto per diversi precedenti, è stato bloccato e denunciato per tentato furto. Gli agenti hanno circondato tutta l'area del supermercato e presidiato le strade limitrofe alla ricerca del malvivente che ha cercato di nascondersi ma alla fine, in via Traversa delle Ripalte, ha dovuto arrendersi. Con sé non aveva niente ma in contestuale controllo intorno al supermercato ha consentito di recuperare lo zaino con le bottiglie di vino e generi alimentari per un valore di 46 euro.



Edizioni locali collegate: Prato

