04.05.2020 h 21:12 commenti

Furto al pub, il titolare: "Così non si riparte più"

Rubati alcolici, tre palmari e le mance delle cameriere. Completamente distrutto il registratore di cassa, rotta una delle tre porte che guardano sul retro e danneggiate le altre

Furto a Hop'n Drop di via Terracini, oggi 4 maggio Massimo Cosmo titolare del pub durante il consueto giro di controllo si è accorto che le porte sul retro del locale erano state forzate e una aperta.

I ladri, che probabilmente hanno agito nella notte, hanno rubato alcune bottiglie di liquori, gli spiccioli del fondo cassa e le mance delle cameriere. Spariti anche tre palmari per le ordinazioni, una stampante e completamente distrutto il registratore di cassa. “In questo momento in cui siamo in ginocchio – commenta Cosmo – questo furto, anzi lo definirei atto di scialaggio, è ancora più grave, il valore degli oggetti rubati è di qualche migliaio di euro, ma i danni sono molto superiori. E' già difficile pensare di ripartire ora poi è veramente drammatico. Sono due mesi che siamo chiusi".

Il gestore ha sporto denuncia ai carabinieri a cui ha anche consegnato il filmato delle videocamere con la speranza che possa essere utile nel risalire ai ladri.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus