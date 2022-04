26.04.2022 h 09:42 commenti

Furto al circolo Oasi: rubata l'attrezzatura per la pizzeria e "ripulito" il magazzino

Di proprietà dell'associazione Prato Aiuta Prato serve per finanziare l'attività benefica rivolta a un centinaio di famiglia. Il presidente Stolfi: "Aiutateci a ripartire"

Svaligiato il circolo Oasi a San Giusto dell'associazione Prato aiuta Prato. E' stata rubata tutta l'attrezzatura della pizzeria, ripulito il magazzino e danneggiate le porte d'ingresso. Il furto è avvenuto la notte fra sabato e domenica, sul posto è intervenuta la polizia.L'associazione, che proprio prima di Pasqua ha consegnato duecento uova alle famiglie bisognose attraverso l'iniziativa di Ant “un uovo sospeso”, segue i nuclei familiari in difficoltà consegnando loro pacchi alimentari e non solo, attraverso il circolo finanzia in parte questo servizio ( legg i), oltre che attività per ragazzi disabili “Non ci è rimasto niente – spiega il presidente Carlo Stolfi – il magazzino è completamente vuoto e non abbiamo più neppure i macchinari per fare la pizza. Ora siamo noi a fare un appello ai pratesi: aiutateci a ripartire”.