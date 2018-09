10.09.2018 h 09:57 commenti

Furti sulle auto in sosta sotto l'occhio delle telecamere di sorveglianza, arrestato sedicenne

I carabinieri di Iolo hanno arrestato il ragazzo dopo aver comparato le immagini delle telecamere con le foto in loro possesso. Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari: potrà uscire solo per andare a scuola

Arresti domiciliari per un ragazzo di 16 anni, residente a Poggio a Caiano, accusato di aver rubato su due auto in sosta. I furti, messi a segno a Iolo, risalgono allo scorso giugno. A tradire il minorenne, che ha precedenti contro il patrimonio, sono state le telecamere di sorveglianza che hanno filmato le sue mosse consentendo ai carabinieri di Iolo di identificarlo e arrestarlo. Dopo le denunce dei proprietari delle auto, i militari hanno recuperato le immagini della videosorveglianza e le hanno comparate con le fotografie in loro possesso riuscendo a dare un nome e un cognome al ladro. La misura cautelare dei domiciliari, che per i minori è tecnicamente detta della “permanenza in casa”, consente al ragazzo di uscire solo per frequentare la scuola.



Edizioni locali collegate: Prato

