20.01.2024 h 14:22 commenti

Furti su auto, arrestato trentaseienne sorpreso a "spaccare" in via Galcianese

Immediato l'intervento delle Volanti su segnalazione arrivata alla centrale operativa. L'uomo ha precedenti e sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Prato

E' stato sorpreso dalla polizia a spaccare le auto in sosta per rubare quanto di prezioso contenuto all'interno. Per questo motivo un marocchino di 36 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Le manette sono scattate ieri attorno alle 13 in via Galcianese dove le Volanti si sono recate su segnalazione. Giunti sul posto i poliziotti hanno visto il 36enne intento a mandare in mille pezzi il finestrino anteriore di un'auto per poi intrufolarsi all'interno.

Una volta bloccato, l'uomo è stato perquisito. Nello zaino aveva oggetti da scasso, hashish in modica quantità e degli abiti sottratti da un altro mezzo “spaccato e ripulito”.

Il 36enne, irregolare e senza fissa dimora, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e gravato della misura del divieto di ritorno nel comune di Prato, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus