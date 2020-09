07.09.2020 h 14:09 commenti

Furti nei supermercati, in poche ore quattro denunce

E' successo sabato scorso in via Valentini e a Parco Prato. Il colpo più grosso alla Coop: due donne fermate con un carrello pieno di merce per un valore di 300 euro. L'addetto alla vigilanza ha subito chiesto l'intervento della polizia. Doppia denuncia per uno dei quattro

Tre taccheggi in poche ore nella giornata di sabato 5 settembre, ai danni di altrettanti esercizi commerciali della città. I responsabili, un uomo e una donna italiani e due donne marocchine, sono stati denunciati dalla polizia per furto.

Il colpo più consistente è stato quello messo a segno dalle due donne straniere al supermercato Coop di Parco Prato intorno alle 18. Le due, 26 e 27 anni, entrambe con precedenti, dopo aver prelevato dagli scaffali merce per un valore di circa 300 euro, hanno cercato di guadagnare l'uscita senza fermarsi alla cassa. Tentativo fallito perché la scena è stata notata da uno degli addetti alla sicurezza che è intervenuto e ha avvertito la questura. La merce – diverse le confezioni danneggiate - è stata restituita al supermercato.

Poco più tardi, verso le 19.10, a finire nel mirino è stato un negozio di articoli sportivi, sempre a Parco Prato. Qui una venticinquenne con precedenti si è impossessata di abbigliamento per un valore di 80 euro. A fermarla, dopo aver notato i suoi movimenti sospetti, è stato il personale della vigilanza.

Nella tarda mattina, invece, la polizia è intervenuta alla Coop in via Valentini per la segnalazione di un trentanovenne, già noto per i suoi precedenti, sorpreso con 30 euro di generi alimentari non pagati. Anche per lui è scattata la denuncia. Denuncia che non lo ha scoraggiato da mettersi in altri guai: intorno alle 14.30 di ieri, domenica 6 settembre, l'uomo è stato infatti fermato in piazza Stazine e trovato in possesso di una tenaglia e della carta di circolazione rubata ad un ciclomotore parcheggiato nella zona. Il trentanovenne è stato portato in questura e denunciato per possesso ingiustificato di strumenti da scasso e ricettazione.



