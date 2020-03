17.03.2020 h 13:03 commenti

Furti nei supermercati, in poche ore denunciate quattro persone

E' successo ieri alla Coop di via Valentini e all'Eurospin di via di Gello. In un caso spesa 'gratis' per circa 40 euro e nell'altro il furto di due lattine di birra. Merce recuperata e restituita ai negozi

Tre peruviani e un pratese denunciati per taccheggio in due diverse occasioni e in due diversi supermercati. Entrambi i fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 marzo. Il primo alle 13, ai danni della Coop in via Valentini. Qui due donne e un uomo peruviani sono stati bloccati mentre tentavano di uscire senza pagare circa 40 euro di prodotti alimentari. Sul posto è stata fatta intevenire la polizia che li ha denunciati per tentato furto.

E' stato invece denunciato per furto l'italiano di 40 anni, pregiudicato, fermato intorno alle 16 all'Eurospin in via di Gello mentre oltrepassava le casse senza pagare le due lattine di birra nascoste sotto il giubbotto. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della questura.



Edizioni locali collegate: Prato

