Furti in villa alla Pietà e alla Castellina, i carabinieri smantellano una banda di ladri

I tre seguivano le auto di lusso intercettate in zona e le seguivano fino a casa, poi studiavano il colpo nei dettagli.

I carabinieri del nucleo investigativo di Prato hanno arrestato due giovani topi d'appartamento che prediligevano le zone più blasonate della città, la Castellina e La Pietà, per mettere a segno i propri colpi. A finire in manette su ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri 2 ottobre, e richiesta dal sostituto procuratore Francesco Sottosanti, sono due nomi noti alle forze dell'ordine: Christian Curto, 24 anni, membro della cosiddetta banda del Soccorso, e Oudani Abdossamad, nato in Italia 22 anni fa ma di origine marocchina.

I carabinieri erano sulle loro tracce da tempo. In particolare da quando lo scorso 14 agosto, avevano messo a segno un furto in una villa alla Castellina. In quell'occasione i militari riuscirono ad arrestare il terzo componente della banda, un romeno di 19 anni, mentre il 24enne e il 22enne riuscirono a fuggire seppur denunciati a piede libero. Le indagini però non si sono mai fermate e hanno permesso di attribuire alla stessa banda il furto commesso nel febbraio scorso ai danni di un imprenditore cinese residente alla Pietà a cui furono portati via 30mila euro in contanti e 15mila euro di gioielli nascosti in casa dove tra l'altro al momento del furto era presente la famiglia. Anche in quell'occasione il romeno finì in manette e gli altri due si dileguarono nel nulla. Scarcerato, il giovane si è riunito ai suoi colleghi per mettere a segno altri furti fino a quello commesso ad agosto che lo ha portato nuovamente dietro le sbarre dove si trova tuttora.

La banda aveva un tenore di vita piuttosto alto. Girava tra le ville della Prato bene con un Porsche Panamera nelle proprie disponibilità. Le vittime venivano individuate lungo la strada scegliendo quelle a bordo di macchine di lusso che poi venivano seguite e pedinate fino a individuare l'abitazione. A quel punto iniziava un lavoro di studio su abitudini e modalità di accesso. Secondo i riscontri raccolti dai carabinieri, i due giovani arrestati ieri stavano per mettere a segno un nuovo colpo. La vittima designata era un professionista residente alla Castellina. Da qui l'accelerata alle indagini e l'ordine di carcerazione richiesto e ottenuto dal Gip.

E' escluso che si tratti della stessa banda che lunedì 1 ottobre, ha portato via la cassaforte nell'abitazione di un cinese alla Pietà.

