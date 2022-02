04.02.2022 h 12:31 commenti

Furti in serie su auto e camion attraverso l'utilizzo del 'jammer', arrestati due fratelli

I due, pregiudicati di 26 e 28 anni, usavano il disturbatore di frequenza per interrompere il segnale che consente la chiusura a distanza dei veicoli. I loro movimenti seguiti dai carabinieri che sono intervenuti dopo l'ultimo colpo ai danni di una donna. Nel mirino auto, furgoni e camion di corrieri. La zona di azione sempre la stessa: il Macrolotto 1 e il Macrolotto di Iolo

Grazie a un jammer, un disturbatore di frequenza in grado di intercettare l'impulso che collega due dispositivi, riuscivano a mettere a segno i loro furti su auto, furgoni e camion con facilità e rapidità. Furti in serie, sempre nelle aree industriali del Macrolotto 1 e del Macrolotto di Iolo, a danno di corrieri, imprenditori e clienti delle tante aziende della zona.La serie è stata interrotta mercoledì 3 febbraio dai carabinieri di Iolo che hanno arrestato due fratelli di 26 e 28 anni, pregiudicati, residenti uno a Prato e l'altro a Campi Bisenzio. L'ultimo colpo – vittima una donna cinese dalla cui auto parcheggiata i fratelli hanno prelevato una borsa – è stato seguito in diretta dai militari che già da qualche giorno monitoravano i movimenti dei due che hanno fatto di tutto per evitare l'arresto. A bordo di un'auto, poi risultata rubata ad una cinese, hanno forzato il posto di blocco e hanno iniziato una folle corsa per le vie del Macrolotto, corsa che è finita quando hanno imboccato una strada senza sfondo. Non contenti, i due fratelli hanno cercato di dileguarsi a piedi: uno è stato bloccato quasi subito, l'altro è stato trovato poco più tardi nascosto in mezzo a un canneto nei campi.Obiettivo dei loro furti borse, soldi, telefonini, computer, abbigliamento ma soprattutto le carte di credito con le quali, in almeno un paio di occasioni, avrebbero fatto shopping a I Gigli.I carabinieri hanno sequestrato un paio di jammer, marchingegni che sono facilmente reperibili sul mercato e che servivano ai due fratelli per interrompere il segnale che consente la chiusura a distanza dei veicoli. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con esattezza il numero di furti portati a termine.