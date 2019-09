25.09.2019 h 18:57 commenti

Furti in serie in palestra, il carabiniere fa finta di allenarsi e arresta il ladro

In manette un diciottenne incensurato che ha anche colpito il militare nel tentativo di non essere arrestato. L'ultimo armadietto forzato e svuotato, ieri, gli è costato il carcere

Non sapeva di essere controllato a vista da un carabiniere e ha continuato a forzare gli armadietti della palestra a caccia di refurtiva. Ieri, martedì 24 settembre, lo ha fatto per l'ultima volta perché il militare, nel corso del suo allenamento, non lo ha mai perso d'occhio fino a quando non lo ha colto sul fatto. Il ladro, un albanese di 18 anni, incensurato, è stato arrestato. E' successo in una palestra di Prato dove da tempo si ripetevano furti negli spogliatoi. Il carabiniere ha bloccato il giovane e per tutta risposta non solo è stato minacciato ma anche colpito. Nel frattempo, però, è riuscito ad avvertire i colleghi che sono immediatamente intervenuti. Il diciottenne deve rispondere di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella colluttazione il carabiniere ha riportato un trauma contusivo ad un gomito.















Edizioni locali collegate: Prato

