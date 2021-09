09.09.2021 h 10:03 commenti

Furti in serie, due uomini denunciati dai carabinieri di Iolo e di Poggio a Caiano

Nei guai sono finiti un 54enne dedito ai furti sulle auto in sosta e un 40enne con il pallino del rame, accusato di aver smontato e portato via le grondaie di un'abitazione. Entrambi sono stati individuati al termine di lunghe indagini

Uno specializzato in furti su auto in sosta e l'altro in furti di rame: tutti e due sono stati denunciati dopo le indagini portate a termine dai carabinieri di Iolo e di Poggio a Caiano.

Il primo a finire nei guai è stato un italiano di 54 anni accusato di aver messo a segno una lunga striscia di furti sulle auto parcheggiate a Iolo e nelle zone limitrofe. I militari sono arrivati all'uomo dopo aver visionato le immagini di diverse telecamere di sicurezza. Il 54enne, che agiva di notte, ha preso di mira molte auto dalle quali, dopo aver forzato gli sportelli, ha prelevato tutto quello che di 'prezioso' ha trovato, soprattutto costosi occhiali da sole e altri oggetti con un qualche valore commerciale.

Il secondo denunciato è un quarantenne di nazionalità marocchina, residente nella provincia di Firenze. A lui i carabinieri hanno contestato il furto di rame messo a segno lo scorso aprile in un'abitazione di Prato mentre i proprietari erano assenti. L'uomo si era impossessato delle grondaie. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica del furto e risalire al responsabile che già in passato erano finito nei guai per episodi analoghi.



