05.09.2019 h 14:13 commenti

Furti in appartamento, arrestati due giovani: tra i loro attrezzi da scasso anche un martello demolitore

I carabinieri hanno bloccato un ventiduenne e un venticinquenne che dalla camera presa in affitto in un residence organizzavano i colpi da portare a termine utilizzando auto rubate e radio portatili per comunicare senza il rischio di venire intercettati. Il comandante provinciale Grandini: "In due mesi arrestati sette ladri di professione"

Sale a sette il numero dei ladri di professione, tutti albanesi, arrestati dai carabinieri di Prato da luglio a oggi, giovedì 5 settembre. Gli ultimi a finire in manette sono stati due giovani di 22 e 25 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, domiciliati al residence di Paperino da dove organizzavano i colpi da mettere a segno. Furti in abitazione in città e fuori provincia a caccia di soldi e gioielli ma anche di auto da utilizzare per muoversi sul territorio. Proprio una macchina rubata ad agosto in provincia di Siena e rintracciata dai carabinieri in un parcheggio della periferia sud di Prato ha consentito ai carabinieri del Nucleo investigativo di individuare i due albanesi, seguirli e arrestarli dopo il tentativo di furto in un appartamento a Cerreto Guidi. Sequestrati diversi attrezzi da scasso: un martello demolitore , sette cacciaviti, un piede di porco, una torcia, guanti e radio portatili in grado di garantire riparo da intercettazioni e celle telefoniche.L'operazione che ha portato all'arresto dei due albanesi è scattata ieri sera quando l'auto è stata vista muoversi dal parcheggio in cui era stata lasciata e prendere la strada per Cerreto Guidi dove è arrivata alle 23. I due ladri hanno tentato di forzare la porta finestra di un'abitazione ma si sono arresi a causa della presenza dei proprietari. Tornati a Prato, sono stati bloccati in via Traversa per Iolo. Entrambi sono accusati di tentato furto aggravato e ricettazione.“La nostra attività – il commento del comandante provinciale Marco Grandini – è concentrata sul contrasto dei furti in appartamento, reato che preoccupa, spaventa e infastidisce particolarmente i cittadini. Gli ultimi due arresti si aggiungono ai precedenti cinque, fatti in due diverse occasioni, di gente organizzata che prende di mira le abitazioni”. In un contesto generale di reati in calo, i furti in abitazione sono aumentati del 12 per cento rispetto allo scorso anno a dimostrazione che il fenomeno che non conosce rallentamenti.Le indagini non si fermano: è caccia ad eventuali complici e soprattutto è caccia alle auto rubate. L'auto usata ieri sera potrebbe non essere l'unica portata a Prato dopo essere stata sottratta durante un furto in casa e sistemata in un parcheggio qualsiasi in attesa di essere usata.