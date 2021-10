30.10.2021 h 14:47 commenti

Furti in abitazione, la Squadra mobile arresta il capo di una banda che agiva in tutta la Toscana

Undici gli episodi attribuiti all'uomo e messi a segno in tutta la Toscana in un solo mese. Nella sua abitazione sono stati trovati vestiti e scarpe di marca per un valore di 150mila euro

La Squadra mobile di Prato ha arrestato un albanese di 33 anni ritenuto a capo di una banda di connazionali che negli ultimi mesi avrebbe messo a segno numerosi furti in abitazione in tutta la Toscana, principalmente nelle province di Firenze, Pisa e Pistoia, ai danni soprattutto di anziani. Grazie alle indagini condotte dalla sezione Antirapina, il trentatreenne, residente nella provincia di Pistoia, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, convalidato dal Gip che ha disposto la permanenza in carcere dell’uomo a scopo cautelare. Il complice, un connazionale di 39 anni, residente a Prato, è stato denunciato per il reato di ricettazione, mentre la posizione di altri componenti della banda è in fase di valutazione.Obiettivo prediletto del gruppo erano le abitazioni isolate, abitate spesso da anziani. Con un piccolo foro accanto alla maniglia di una finestra, i malviventi riuscivano a entrare e a portare via il denaro e i gioielli che riuscivano a racimolare nelle borse e nei cassetti.Ad inchiodare la banda è stata in particolare l’utilizzo di un’autovettura Audi Q5, rubata nel mese di luglio ad una famiglia tedesca che si trovava in vacanza in un residence nella provincia di Siena.Gli investigatori hanno iniziato, attraverso un paziente lavoro di osservazione, a seguire l’autovettura nei suoi spostamenti, riuscendo a ricostruire l’attività dell’organizzazione e i numerosi furti messi a segno in un tempo esiguo: in un mese di osservazione, 11 sono stati, infatti, gli episodi che sono stati attribuiti all’uomo, utilizzatore dell’auto.E’ per questo che gli investigatori hanno deciso di stringere i tempi e di procedere alla perquisizione delle auto di proprietà e nell’abitazione dell’arrestato e di tutti i suoi complici, trovando conferme dei loro sospetti: nascosto sotto il sedile dell’auto è stato trovato uno zaino contente tutti gli attrezzi usati nel corso delle effrazioni, e nelle loro disponibilità sono stati trovati alcuni oggetti d’oro asportati nel corso dei furti e una grandissima quantità di abbigliamento e calzature di alta moda il cui valore commerciale si aggira intorno ai 150.000 euro, probabile provento di furto.