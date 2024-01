08.01.2024 h 13:16 commenti

Furti e spaccate, altra giornata nera in città

Tra il pomeriggio e la notte si contano sette colpi in varie attività commerciali. Per le spaccate sono stati usati i tombini presi per strada. In un caso il malvivente è stato messo in fuga dall'intervento dei vicini

(e.b.)

Quella di ieri, 7 gennaio, è stata un'altra giornata nera sul fronte della microcriminalità. Tra spaccate alle attività e furti emersi in queste ore sono stati commessi o tentati sette colpi. Quattro le spaccate, tutte con il “tradizionale” metodo del tombino prelevato dalla strada e lanciato verso le vetrine d'ingresso. La prima è avvenuta alle 15.30 al Caffè le 2 Terrazze in via Ciulli, in quel momento chiuso per la pausa pranzo essendo domenica. “Riapriamo attorno alle 17 – racconta Romina Lippi, una dei tre soci – ma mio fratello è passato dal locale per prendere delle cose attorno a quell'ora e ha trovato la “bella sorpresa”. Il ladro ha scavalcato il cancello e poi ha mandato in mille pezzi la vetrina (foto seguente). Una volta dentro ha preso la cassettina con gli spiccioli ed è fuggito via. Da cinque anni che siamo qui è la prima volta che accade e speriamo anche l'ultima”.Le altre tre spaccate sono avvenute in orario serale. Pochi minuti prima delle 21 in via Baldanzi al negozio di articoli sportivi per motociclismo Wheelup, un uomo incappucciato ha spaccato una delle vetrine con un tombino. E' scattato l'allarme che ha costretto il malvivente a fare in fretta. Di fronte a una cassa vuota, ha arraffato due giubbotti ed è fuggito via. Pochi secondi dopo è arrivata sul posto la vigilanza privata. Per questo punto vendita della nota catena di negozi di abbigliamento tecnico, aperto nel giugno del 2019, è la prima volta che accade.La terza spaccata è avvenuta due ore dopo a poca distanza, al negozio di agraria in via Arcangeli. Anche in questo caso si è trattato di un ladro in solitaria incappucciato. Probabilmente la stessa persona che ha agito in via Baldanzi. Stavolta però è rimasto a mani vuote grazie al pronto intervento dei vicini di casa che quando hanno sentito il fracasso provenire dal negozio si sono affacciati, hanno chiamato il 112 e urlato al ladro di andare via. Pochi secondi dopo è arrivata una gazzella dei carabinieri ma dell'uomo non c'era più traccia.La quarta spaccata è avvenuta attorno a mezzanotte nella zona di piazza del Mercato Nuovo. Si tratta del negozio di prodotti professionali per capelli e corpo Coripa tra via Guevara e via Petri. Il malvivente, incappucciato e arrivato sul posto in bici, ha prelevato il tombino in strada e lo ha lanciato verso una delle vetrine, cosa che ha fatto scattare anche l'allarme. “Una volta dentro ha preso dei phon e delle tinture – racconta la titolare, Irene Gagliano – poi è fuggito via. Poco dopo sono arrivati i carabinieri. Questa è la quinta volta che succede e la modalità è sempre la stessa”.Sul fronte furti, via Strozzi continua a essere nell'occhio del ciclone. L'alimentari Zishan, già oggetto di attenzioni da parte dei ladri lo scorso novembre, è stato “visitato” attorno alle 3 di stanotte. I ladri hanno scardinato la porta d'ingresso (foto seguente) ma è scattato l'allarme, installato proprio dopo l'ultimo colpo subito. I malviventi hanno fatto in tempo a prendere solo pochi prodotti da mangiare, poi sono fuggiti. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri e il titolare.Gli altri due furti sono avvenuti nel pomeriggio precedente, attorno alle 18. Un uomo è entrato nel ristorante di sushi Yikko con la scusa di chiedere dell'acqua e approfittando di un momento di distrazione del personale ha afferrato la borsa della titolare lasciata incustodita vicino alla cassa. Poi è scappato via. Poco dopo, nel giro di pochi metri, un cinese è stato scippato da un passante ed è finito rovinosamente a terra. Potrebbe essere la stessa mano.