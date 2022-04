28.04.2022 h 13:22 commenti

Furti di macchinari nelle confezioni, banda di ladri professionisti finisce dietro le sbarre

Cinque pregiudicati sono finiti in carcere su ordinanza del gip del Tribunale di Prato. Divieto di dimora per un sesto. Altri quattro gli indagati a piede libero. Ventidue gli episodi accertati in cinque mesi

Rubavano macchine da cucire nelle ditte di confezioni per rivenderle ad altri imprenditori dello stesso settore e commettevano anche furti all'interno di esercizi pubblici e sulle auto in sosta. E' l'accusa con cui questa mattina, 28 aprile, cinque pregiudicati sono finiti in carcere su ordinanza di custodia emessa dal gip del Tribunale di Prato ed eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dai colleghi della Territoriale. Si tratta di tre italiani, 27 e 28 anni, un albanese di 27 anni e un cinese di 55. I cinque sono stati raggiunti nelle loro abitazioni di Prato, Vernio, Campi Bisenzio e Acerra. Per un sesto componente della banda, un albanese di 30 anni non ancora rintracciato, è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora. Sono indagati a piede libero altri 4 soggetti, alcuni dei quali con l'accusa di ricettazione. Ventidue gli episodi, tra consumati e tentati, commessi tra le province di Prato, Pistoia e Firenze e accertati nel corso delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Alessia Iacopini e condotte dai carabinieri tra l'agosto e il dicembre 2021 con continui pedinamenti e attività tecniche. La banda agiva nelle ore notturne, senza un obiettivo prestabilito ma prediligendo le ditte di abbigliamento. Per proteggersi dai sistemi di videosorveglianza, il gruppo spruzzava della vernice sulle telecamere. Un particolare da cui ha preso il nome l'operazione, "Spray", appunto.

