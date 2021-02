26.02.2021 h 12:25 commenti

Furti con scasso agli sportelli Jolly, la polizia smantella la banda

Sei colpi portati a termine tra settembre e novembre dello scorso anno. Nel mirino i terminali del Comune collocati accanto alla sede della Municipale i piazza Macelli e in via Fermi alle Badie. Due uomini sono in carcere e altri due sono stati sottoposti al divieto di dimora in città. Nel mirino anche un ristorante e una gelateria

Presa la banda che tra settembre e novembre dello scorso anno ha messo a segno almeno sei colpi in danno dei terminali Jolly del Comune e di esercizi commerciali. La squadra mobile, diretta dal dirigente Alessandro Gallo e coordinata dal sostituto Lorenzo Gestri, ha eseguito ieri, giovedì 25 febbraio, quattro ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti indagati: due italiani di 34 e 27 anni, un honduregno di 23 naturalizzato italiano, e un nigeriano richiedenti asilo di 28, tutti con precedenti penali. Due sono in carcere, mentre per altri due è stato disposto il divieto di dimora a Prato. I provvedimenti sono stati notificati tra Prato e Napoli dove alcuni degli indagati risiedono pur avendo contatti stabili in città. Ai colpi che gli investigatori hanno attribuito alla banda, potrebbero aggiungersene altri: le indagini sono in corso per individuare ulteriori responsabilità ma anche altri appartenenti al gruppo. Un gruppo di piccoli criminali senza scrupoli come dimostrano i furti compiuti ai terminali Jolly: per due volte è finito nel mirino quello collocato in piazza del Comune, una volta quello posto proprio accanto alla sede della polizia municipale in piazza Macelli e una volta quello situato in via Fermi alle Badie, accanto agli uffici Prato sud della Municipale. Colpi, è vero, messi a segno la sera tardi oppure la notte, ma comunque in luoghi controllati e continuamente monitorati dalle telecamere. E proprio grazie alle immagini riprese dalle telecamere, è stato possibile risalire ai quattro malviventi che hanno agito senza preoccuparsi troppo di non lasciare tracce. “Abbiamo raccolto elementi che ci hanno permesso di individuare i componenti del gruppo – ha spiegato il dirigente Gallo – i volti sono stati riconosciuti perché si tratta di persone con precedenti e le impronte digitali lasciate durante i furti hanno aggiunto conferme”.Non furti studiati, non colpi organizzati ma azioni estemporanee: tra il 14 settembre e il 30 novembre sono stati danneggiati quattro volte i terminali Jolly con un bottino complessivo misero, e sono state messo a segno spaccate a danno di un ristorante in piazza Mercatale e di una gelateria in viale Galilei; vetrine mandate in frantumi con tombini prelevati dalla strada per rubare il fondo cassa, in un caso anche un computer e il sistema di sorveglianza per evitare che le immagini finissero nelle mani delle forze dell'ordine.“Si tratta di reati comuni ma che creano grande allarme sociale, che danno un senso di insicurezza – ancora il capo della Mobile – in breve tempo siamo riusciti a bloccare la banda”.