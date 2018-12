24.12.2018 h 14:22 commenti

Furti a Paperino, arrestato pregiudicato nascosto tra le auto in sosta

L'uomo era con altri due individui che sono riusciti a scappare. La polizia li ha intercettati mentre era alla ricerca di due topi d'appartamento che avevano appena ripulito una casa in via dell'Alloro

La polizia di Prato ha arrestato un trentenne marocchino per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le manette sono scattate sabato 22 dicembre attorno alle ore 19.

Il nordafricano, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato notato in compagnia di altri due individui mentre si nascondeva tra le auto in sosta a Paperino durante un'attività di ricerca di due topi d'appartamento segnalati da un cittadino in via dell'Alloro e fuggiti via all'arrivo delle Volanti che poi hanno recuperato una busta con due paia di scarpe e una cintura, provento del furto appena commesso.

Anche i tre nascosti tra le macchine, una volta sorpresi, sono fuggiti nei campi, subito inseguiti dagli agenti che sono riusciti a bloccare il nordafricano dopo una colluttazione nella quale un poliziotto ha riportato ferite alla mano e al volto guaribili in 25 giorni.