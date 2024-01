Dopo l'ondata di furti che ha colpito la frazione di Santa Cristina a Carmignano ( leggi ), verrà aumentata la presenza di carabinieri e poliziotti a presidio del territorio, inoltre saranno installate più telecamere sul territorio. In particolare nel giardino di viale Redi, nel parcheggio dell'area di sgambatura a Comeana, nel giardino Palloni a Seano, a Bacchereto in zona via il Pino angolo Fontemorana.Lo ha deciso il prefetto Adriana Cogode, in occasione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi, 5 gennaio, su richiesta del sindaco Edoardo Prestanti."La sicurezza- spiega il primo cittadino - è una cosa seria che non si può prestare a strumentalizzazioni politiche, come purtroppo abbiamo assistito in questi giorni, da affrontare con senso dello stato e rispetto dei ruoli e dei cittadini. Abbiamo intenzione di organizzare un incontro con la presenza delle massime cariche istituzionali dello stato deputate alla sicurezza per affrontare con numeri e leggi alla mano, la situazione del nostro territorio e le metodologie e risposte migliori per garantire la sicurezza e la libertà dei nostri concittadini”.Nell'incontro è stato anche deciso che a Santa Cristina verranno inviati rinforzi da fuori territorio, ma si è anche ribadito che non c'è nessun allarme criminalità: si tratta , di reati predatori a carattere episodico, che però, rispetto agli anni passati si sono concentrati tutti in pochi mesi nella stessa frazione.Intanto per mercoledì 9 gennaio alle 21 è stata organizzata, da alcuni residenti, un incontro pubblico presso il circolo Mcl di Santa Cristina per fare il punto della situazione.