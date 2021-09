26.09.2021 h 18:09 commenti

Furioso temporale provoca danni e allagamenti, spazzato via il mercato straordinario

Chiusi i sottopassi di Pratilia, di via Erbosa e al Serraglio. Numerose le chiamate ai numeri d’emergenza

La furia della pioggia e del vento scoppiata attorno alle 16 di oggi, 26 settembre, sta creando numerosi danni e disagi in città. In quindici minuti sono stati registrati 21 millimetri di pioggia. Il primo a pagare le conseguenze del forte temporale è stato il mercato straordinario in piazza Mercatale. I 122 banchi partecipanti non hanno fatto in tempo a mettere via la merce e a chiudere il furgone e di conseguenza si sono ritrovati a fare i conti con ombrelli e coperture volate vie, in qualche caso sopra i furgoni vicini. Buona parte della merce risulta danneggiata dall’acqua. “Sono gli imprevisti del mestiere -spiega il presidente di Anva Confesercenti, Massimo Castellani, che ha organizzato la giornata insieme al Comune- il problema è che eventi meteo come questo sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici ma lo Stato non prevede alcun aiuto per noi”.Il temporale ha creato molti problemi alla circolazione. Il sottopasso di Pratilia lungo viale Leonardo Da Vinci è stato chiuso al traffico perché allagato (foto). Alle 19.15 è stato riaperto in entrambe le direzioni.Chiuso il piccolo sottopasso di via Erbosa dove un automobilista cinese è rimasto bloccato. L’auto e’stata rimossa dal carro attrezzi dopo l’intervento della Municipale.Chiuso per venti minuti anche il sottopasso della ferrovia in viale Galilei al Serraglio, ma una volta eliminato l’allagamento, è stato riaperto. Risulta allagato anche il sottopasso pedonale di Chiesanuova.Tante le chiamate ai vigili del fuoco e alla Municipale per rami e tegole caduti a terra e per le strade allagate. Al momento, per i vigili del fuoco, sono oltre 20 le chiamate di intervento da evadere principalmente per danni d'acqua, rami o pali pericolanti e dissesti di vario genere.Problemi anche in piazza Europa per alcuni rami di un albero abbattuti da una improvvisa raffica di vento; al momento sono stati spostati nell’area a verde e le squadre della protezione civile stanno intervenendo per il taglio e la rimozione dei rami caduti.Secondo le ultime previsioni il temporale attivo tra Pistoia e Prato dovrebbe spostarsi gradualmente verso il Mugello; si attende pertanto una attenuazione delle piogge sulle città di Prato e Pistoia mentre precipitazioni intense sono attese sul Mugello.