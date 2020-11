02.11.2020 h 13:39 commenti

Furgoni pieni di rifiuti di ogni tipo sequestrati dalla polizia provinciale, erano parcheggiati nell'area di un condominio

Il sequestro è stato fatto a Tavola. Nei furgoni, entrambi senza targa, sono stati trovati inerti, pneumatici, apparecchiature elettriche ed elettroniche. La persona a cui i veicoli sono stati ricondotti è stata denunciata per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi





“Si tratta di un intervento che testimonia l'attenzione al territorio e la tutela della salute pubblica”, il commento del presidente della Provincia, Francesco Puggelli. Il comandante della polizia provinciale, Michele Pellegrini, ha parlato di decoro urbano e di quanto rappresentino un pericolo veicoli pieni di rifiuti che tendono a deteriorarsi rilasciando sostanze pericolose.

Nel 2020, fino ad oggi, sono già 83 i veicoli abbandonati rimossi dalla polizia provinciale, la metà dei quali avviati a smaltimento.

