Furgone stracarico di scarti tessili raccolti illegalmente: il conducente era anche senza patente

Intervento della polizia stradale in via Paronese: il mezzo toccava quasi terra visto che stava trasportando quasi due tonnellate e mezzo di rifiuti

La polizia stradale di Prato ha denunciato un uomo di 55 anni che stava trasportando più di 2 tonnellate di scarti derivanti da lavorazioni tessili. Si tratta di un cinese residente a Milano. L'uomo era alla guida di un Ducato che era talmente pieno da sfiorare l’asfalto con la parte posteriore del mezzo. Giunto in zona Macrolotto ha incrociato una pattuglia della Polstrada che, all’altezza di via Paronese, lo ha fermato. I poliziotti nell’aprire il portellone hanno subito visto che dentro era stracarico di sacchi neri, ben 46, contenenti rifiuti tessili, per un totale di 2 tonnellate e mezzo. Gli investigatori hanno accertato che l’uomo si era organizzato di tutto punto per andare a ritirare quegli scarti presso aziende di connazionali, tutte del comprensorio pratese, per poi liberarsene in maniera non lecita.

Per svolgere quell’attività si era pure procurato un’autorizzazione al trasporto di rifiuti intestata a un’azienda del bresciano che, tuttavia, era stata sospesa. Il cinese non aveva neppure la patente di guida, poiché gli era stata revocata, e stava trasportando oltre 20 quintali in più rispetto alla capacità di carico del furgone.

La Sezione di Prato lo ha denunciato per trasporto illegale di rifiuti, sanzionando il conducente e il proprietario del mezzo con 16.000 euro di multa. E' stato anche sequestrato il mezzo e multato lo straniero per aver guidato con la patente revocata.



