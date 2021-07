06.07.2021 h 19:06 commenti

Furgone resta incastrato nel sottopasso ferroviario di via Marini: due feriti, uno è grave

E' successo intorno alle 15.30. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. Sul mezzo viaggiavano due persone, una delle quali trasportata all'ospedale in codice rosso. Negli stessi minuti un incendio è divampato in un cantiere edile a Carmignano dove è intervenuta un'altra squadra dei vigili del fuoco

Ha imboccato la strada a velocità sostenuta senza fare i conti con l'altezza, decisamente ridotta, del sottopasso ferroviario. Un furgone è rimasto incastrato sotto il ponticino di via Marini ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'infrastruttura. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 6 luglio. Sul furgone viaggiavano due uomini di 42 e 56 anni che sono rimasti feriti ma che dopo il violento impatto sono comunque riusciti a scendere dal mezzo. Il cinquantaseienne è stato trasportato all'ospedale di Prato in codice rosso; meno gravi le condizioni dell'altro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e le ambulanze inviate dal 118. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire il lavoro dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Montemurlo.Negli stessi minuti, una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta in via Lombarda a Carmignano per un incendio che si è sviluppato all'interno di un cantiere edile.Le fiamme hanno attaccato materiale vario accatastato nel piazzale. L'intervento tempestivo ha evitato che il rogo si estendesse alla vegetazione e ai terreni agricoli confinanti.