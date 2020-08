21.08.2020 h 07:51 commenti

Furgone in fiamme sull’autostrada, chiuso il tratto Prato Ovest in direzione Pistoia. Vigili del fuoco al lavoro per ore

Completamente distrutto il veicolo che trasportava fusti di sostanze oleose. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare sulla corsia d'emergenza e ad allontanarsi dal mezzo. Lunghe code. Traffico deviato sulla viabilità ordinaria

Chiusa l’autostrada A11 nel tratto immediatamente successivo al casello di Prato Ovest in direzione Pistoia a causa dell’incendio di un camion che trasportava fusti con sostanze oleose. L’allarme è scattato intorno alle 7.00 di oggi, venerdì 21 agosto. Le fiamme sono state spente nel giro di qualche minuto e sono poi cominciate le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo e lavaggio della carreggiata. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Prato in supporto ai colleghi di Pistoia.Secondo la ricostruzione, il conducente si è accorto dei problemi al camion e ha accostato sulla corsia d'emergenza e si è allontanato. In breve le fiamme hanno avvolto completamente il cassone, alimentate dal materiale trasportato. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Per quasi due ore l'autostrada è stata chiusa al traffico. Alle 8.20 una prima parziale riapertura per consentire alla lunga coda che si è formata di defluire. A lungo i vigili del fuoco, insieme al personale della Società autostrade, sono rimasti sul posto per riportare la situazione alla completa normalità.