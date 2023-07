11.07.2023 h 21:10 commenti

Furgone in fiamme in via 7 marzo, illeso il conducente

Il mezzo si è incendiato mentre transitava sulla rotonda con via per Galceti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, a dare l'allarme il guidatore



La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato il rogo.

Completamente distrutto dal fuoco un furgone, illeso il conducente. L’incendio è divampato improvvisamente mentre il mezzo stava percorrendo via 7 marzo all'altezza della rotonda con via per Galceti. È successo questa sera, 11 luglio, poco dopo le 20,30, a dare l'allarme lo stesso guidatore che si è accorto del fumo che usciva dal mezzo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco .La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato il rogo.

Edizioni locali collegate: Prato

