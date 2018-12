31.12.2018 h 14:05 commenti

Furgone fuori controllo butta giù i pioli della Villa medicea, il conducente ha avuto un colpo di sonno

L'uomo ha perso il controllo del mezzo non appena ha iniziato la discesa di via Regina Margherita sulla regionale 66. La corsa è stata fermata dal muretto sotto l'ingresso del complesso rinascimentale

Con il suo furgone ha fatto filotto dei pioli che delimitano il marciapiede all'ingresso laterale della Villa medicea di Poggio a Caiano non appena ha iniziato la discesa di via Regina Margherita lungo la regionale 66. La pericolosa corsa è stata fermata solo dal muretto del complesso rinascimentale. Protagonista dell'incidente, avvenuto poco dopo le 13 di oggi, lunedì 31 dicembre, un ambulante della zona di circa 70 anni, che tornava a casa dopo una mattinata di lavoro.

Sembra che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza inviata dal 118 ma non è stato necessario ricorrere al pronto soccorso. L'uomo è stato trattato sul posto.

Fortunatamente in quel momento non stavano passando pedoni. Schivare un furgone impazzito e in discesa non sarebbe stato facile.