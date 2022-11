15.11.2022 h 10:54 commenti

Furgone finisce sulla rotatoria della stazione, autogru per rimuoverlo

E' successo attorno alle 5.30 di stamani. Sul posto la polizia municipale che ha sottoposto l'autista ad alcol test

E’ stato necessario far intervenire l'autogru Pegaso, con braccio specifico per i mezzi pesanti, per rimuovere il furgone-frigo che stamani, 15 novembre, è finito sulla rotatoria tra piazza Stazione e via Firenze. Illeso il conducente, un 23enne di origine africana che proveniva dallo stadio in direzione ovest. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Prato che ha sottoposto il giovane ad alcol test, risultato negativo. Le operazioni di recupero del mezzo, che hanno comportato l’occupazione della strada e quindi la chiusura della rotatoria, sono iniziate attorno alle 9 e sono terminate circa mezzora dopo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus