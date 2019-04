08.04.2019 h 10:43 commenti

Furgone-ariete contro la vetrina della farmacia, ladri portano via oltre mille euro

La spaccata è avvenuta questa notte alla farmacia di Galciana. Tre banditi in azione, gli stessi che un'ora prima hanno messo a segno un colpo analogo a Firenze

Hanno usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina laterale della farmacia in via Jacopo Bettazzi a Galciana da cui poi hanno rubato il contante lasciato come fondo cassa nei tre cassetti presenti, oltre mille euro.

La spaccata risale all'1.30 circa di questa notte, 8 aprile. Dalle telecamere di sicurezza della farmacia si vedono in azione tre persone, due uomini e una donna, con il volto travisato da capucci e sciarpe. "Solo uno è riuscito a entrare passando da questo piccolo varco che il furgone è riuscito a creare distruggendo la vetrina. - ci mostra il titolare della farmacia Lorenzo Miliotti - Nel passare in mezzo al vetro rotto si deve essere fatto male perchè ci sono delle tracce di sangue. Non mi dispace affatto. Una volta dentro ha preso i tre cassetti dove avevamo lasciato 360 euro ciascuno per i resti di oggi. Era già successo poco meno di due anni fa quando la vetrina fu sfondata con un martello. Per questo avevamo potenziato l'illuminazione esterna. Ora dovremo pensare a installare dei pioli o comunque una barriera su questo giardino che circonda la farmacia per impedire l'accesso ai furgoni-ariete".

L'attività è dotata di allarme che è suonato immediatamente ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto non c'era più nessuno. E' probabile che si tratti della stessa banda che ha messo a segno un colpo analogo a una farmacia di Firenze circa un'ora prima della spaccata di Galciana. Anche in quel caso è stato utilizzato un furgone ariete ed è stata accertata la presenza di due uomini e di una donna. Tra l'altro il mezzo, ovviamente rubato, è stato ritrovato abbandonato dai carabinieri al termine della nottata.

E.B.