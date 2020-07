01.07.2020 h 13:09 commenti

Furgone a fuoco lungo la Declassata, conducente riesce ad accostare e a mettersi in salvo

E' successo intorno alle 10 di stamani. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Traffico rallentato per consentire le operazioni di spegnimento

Paura lungo la Declassata per l'incendio che ha distrutto un furgone. E' successo intorno alle 10 di oggi, mercoledì primo luglio. Il conducente aveva appena superato il Ponte Lama quando si è accorto che qualcosa non andava al motore; il tempo di accostare e le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo. L'uomo ha fatto in tempo ad allontanarsi ed è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. La polizia municipale ha inviato una pattuglia che ha deviato sulla corsia di sorpasso tutto il traffico proveniente da Prato. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 11.30.



Edizioni locali collegate: Prato

