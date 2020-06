09.06.2020 h 08:00 commenti

Furbetti delle case popolari, indagato anche il presidente di Epp Federico Mazzoni

Prorogate le indagini partite un anno fa dalla più nota inchiesta sul caso delle famiglie Ahmetovic e Halilovic. Venticinque gli indagati

Ci sarebbe anche il presidente dell’Edilizia pubblica pratese (Epp), Federico Mazzoni, tra i 25 indagati per falso nell’inchiesta della Procura di Prato sulla presenza di proprietari immobiliari tra gli assegnatari delle case popolari. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione sulla cronaca pratese odierna, 9 giugno. L’avviso di iscrizione di Mazzoni sul registro degli indagati risalirebbe al periodo precedente al lockdown ed è stato notificato insieme a una proroga delle indagini, coordinate dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. Il legale di Mazzoni, interpellato dalla Nazione, lo definisce un atto di tutela del suo assistito che è stato già sentito più volte come persona informata sui fatti. L'inchiesta ha preso il via dopo le verifiche patrimoniali fatte dalla guardia di finanza sui beni delle famiglie Ahmetovic e Halilovic a cui è stato confiscato un patrimonio di circa due milioni e mezzo; quella indagine aveva consentito di scoprire che due Ahmetovic vivevano in altrettante case popolari pur non avendone i requisiti. Da qui l’allargamento delle indagini che ha portato sotto la lente d’ingrandimento circa 3.900 posizioni di assegnatari. La triangolazione dei dati comunicati all'Epp, dei dati contenuti negli archivi dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Anagrafe e delle risultanze degli appostamenti e dei pedinamenti, ha fatto emergere diverse situazioni sospette che poi hanno trovato conferme fino a convincere la procura a firmare i provvedimenti di perquisizione e gli avvisi di garanzia. Venticinque le persone, tutte italiane, finite sul registro degli indagati con le accuse a vario titolo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di falso ideologico in atto pubblico. Ventuno risultano proprietari di un'abitazione a Prato mentre sette di più abitazioni con un paio di casi limite: un assegnatario titolare di quattro appartamenti, e un altro intestatario, invece, di una villa al mare, in Sicilia.

