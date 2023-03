07.03.2023 h 18:17 commenti

"Furbetti" delle case popolari, in sedici rinviati a giudizio

Oggi la decisione del Gip del Tribunale di Prato sull'inchiesta della Procura che nel 2019 ha indagato una trentina di persone per false attestazioni sulla propria situazione patrimoniale

Sedici rinvii a giudizio, due patteggiamenti e otto proscioglimenti. E' l'esito dell'udienza preliminare sull'inchiesta della procura di Prato dell'estate del 2019 sui "furbetti delle case popolari" che ha portato a una trentina di indagati e alla richiesta di rinvio a giudizio per 26 di loro con le accuse di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e falso ideologico in atto pubblico. Oggi, 7 marzo, si sono presentati davanti al Gip del Tribunale di Prato, Leonardo Chiesi, difesi tra gli altri dagli avvocati Rocca, Taiti, Toraldo, Giachino. L'accusa era rappresentata dal pm Vincenzo Nitti. Il Gip ha deciso che per sedici indagati si va a giudizio. Il processo si aprirà i primi di giugno. Per altri otto invece è scattato il non luogo a procedere mentre gli altri due hanno patteggiato.

Le indagini della guardia di finanza e della polizia municipale, coordinate dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, puntarono sulla verifica dei requisiti necessari ad avere titolo per abitare in un alloggio popolare puntando la lente d'ingrandimento sul periodo compreso tra il 2013 e il 2019. Quasi quattromila le posizioni di assegnatari passate al vaglio degli investigatori che, per accertare il reale stato patrimoniale e reddituale degli inquilini, incrociarono i dati comunicati all'Epp con quelli contenuti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'ufficio Anagrafe. Emerse un quadro variegato e a tratti desolante: alcuni risultavano proprietari di un'abitazione a Prato, altri che di abitazioni intestate ne avevano più di una, dentro e fuori regione, o anche una villa al mare in Sicilia, redditi maggiori dei dichiarati.

Anche le azioni conseguenti da parte di Epp, gestore delle case popolari per conto dei Comuni della provincia, sono state diverse: qualcuno si è visto adeguare il canone alla reale capacità reddituale, altri hanno lasciato l'alloggio spontaneamente, altri ancora hanno tentato di resistere ma inutilmente.







