23.07.2019 h 16:33

Furbetti delle case popolari, dopo gli interrogatori degli indagati gli inquirenti puntano l'attenzione su chi doveva vigilare

L'inchiesta si sta spostando sull'Epp e sul Comune: obiettivo è appurare la gestione e la modalità di controllo delle autocertificazioni e dei controlli a campione sugli assegnatari. Il caso discusso nella commissione consiliare Controllo e garanzia. Soldi: "Debolezza nelle verifiche"

nadia tarantino

Si fa sempre più imponente la mole di carte che la guardia di finanza e la polizia municipale stanno raccogliendo nell'ambito dell'inchiesta della procura di Prato sulle case popolari. E dalle carte scaturiscono elementi che spingono gli investigatori a vedere di più e meglio il metodo di lavoro e di verifica del Comune e della sua partecipata che gestisce le case popolari, l'Epp.Tutti e venticinque gli indagati, nei confronti dei quali i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli ipotizzano a vario titolo i reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di falso ideologico in atto pubblico, hanno risposto all'invito a sottoporsi all'interrogatorio e molti di loro si sono presentati davanti agli investigatori con documenti, autocertificazioni e dichiarazioni dei redditi con l'intento di ricostruire il loro rapporto con l'Epp. Secondo quanto accertato, gli indagati avrebbero taciuto di essere diventati, nel corso degli anni, proprietari immobiliari, e così facendo hanno continuato ad abitare nella casa popolare chi senza averne diritto e chi avendone ancora diritto ma ad un prezzo di affitto più alto di quello stabilito al momento dell'assegnazione. Gli interrogatori farebbero però emergere un quadro diverso o almeno non del tutto aderente a quello fino ad ora accertato dall'inchiesta. Diversi gli assegnatari che avrebbero raccontato un coinvolgimento diretto dell'Epp nella compilazione delle autocertificazioni che, per legge, devono essere trasmesse ogni due anni. In particolare, una indagata, difesa dall'avvocato Katia Dottore Giachino, avrebbe riferito che, essendo analfabeta, ai moduli necessari a verificare il diritto al mantenimento dell'alloggio popolare ci pensava l'Epp e che lei si limitava a firmare. Altri assistiti dell'avvocato Dottore Giachino avrebbero detto di aver consegnato le dichiarazioni dei redditi da cui è possibile risalire al reddito da fabbricato. Questa come altre circostanze dichiarate dagli indagati, hanno attirato l'attenzione degli inquirenti che stanno compiendo ulteriori accertamenti per verificarne la veridicità.L'inchiesta, in queste ore, si sta spostando sull'Epp e sul Comune: obiettivo della procura è appurare la gestione e la modalità di controllo delle autocertificazioni e dei controlli a campione sugli assegnatari. Elementi utili a ricostruire tutta la filiera che comincia con l'assegnazione dell'alloggio popolare e continua con la verifica del diritto al mantenimento del beneficio.Una filiera su cui intende fare luce anche la Commissione consiliare Controllo e garanzia, presieduta da(Lega) che oggi, martedì 23 luglio, si è riunita insieme alla Commissione Politiche sociali. Chiamato a riferire il presidente dell'Epp“Mi pare sia stata rilevata la debolezza della partecipata e anche del Comune nelle verifiche del mantenimento del diritto al beneficio – le parole di Soldi – non ci possiamo permettere nemmeno un abuso e deve essere fatto tutto il possibile per impedire l'azione degli approfittatori. Non può essere il Comune il primo responsabile per non aver controllato a sufficienza”. Il patrimonio residenziale pubblico conta 1.785 alloggi: pochi, anzi pochissimi per una città come Prato dove sono migliaia le famiglie che da anni sono in graduatoria e dove ogni volta la graduatoria diventa sempre più lunga. “Occupare una casa senza averne diritto porta alla decadenza automatica – il commento del presidente dell'Epp Mazzoni – questo dice la legge. Se ci sono stati casi per i quali la società non ha fatto quello che doveva, vorrei prima sapere quali sono, verificare cosa è successo e nel caso siamo pronti a fare ammenda in tutte le sedi. Quanto ai controlli, Epp oggi fa il massimo coniugando gli obblighi di legge al numero dei dipendenti, dodici”.