08.09.2018 h 08:36

Fuori strada sulla Tangenziale, auto finisce contro un lampione: tre feriti

Incidente in viale 16 Aprile. Il conducente, unico illeso, ha perso il controllo della guida schiantandosi contro un lampione e i pali della segnaletica stradale. I tre amici che viaggiavano con lui sono stati trasportati all'ospedale. Sul posto la Municipale

Ha perso il controllo della sua Fiat 500 e si è schiantato contro un palo della luce abbattendo anche un paio di cartelli stradali. Illeso il conducente, un pratese di 26 anni, mentre i tre amici che si trovavano con lui, anche loro pratesi, due di 25 anni e uno di 26, sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 della notte di sabato 8 settembre in viale 16 Aprile, all'altezza di via Piemonte. Sul posto il 118 ha inviato le ambulanze che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso del Santo Stefano. Due sono stati trasferiti in codice giallo e uno in codice verde. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha sottoposto il conducente all'alcoltest.



Edizioni locali collegate: Prato

