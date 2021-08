09.08.2021 h 12:31 commenti

Tutte fuori regola le 64 aziende controllate dall'Ispettorato del lavoro, interrogazione del senatore La Pietra (FdI)

Interrogazione parlamentare dopo il resoconto di sei settimane di controlli nel distretto: "E' un nuovo caso Prato, è la dimostrazione che le sanzioni sono troppo morbide e passa il messaggio che conviene sgarrare. E' l'ora del pugno duro"

Interrogazione parlamentare del senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra, sull'ultima ondata di controlli nelle aziende del distretto tessile dove in sei settimane l'Ispettorato del lavoro ha compiuto verifiche e accertamenti in 64 ditte trovandole tutte fuori regola ( leggi ).“Il cento per cento delle aziende controllate sono risultate fuori regola: una notizia impressionante che testimonia, una volta di più, il totale disprezzo della legalità, delle leggi italiane e del buonsenso. Serve il pugno duro, non si può ridurre tutto ad una sanzione amministrativa o a qualche giorno di sospensione dell'attività – le parole del senatore - misure così 'morbide' hanno prodotto un unico esito: conviene stare nell'illegalità perché costa molto meno e si rischia poco e niente. Lo Stato deve dare un segnale chiaro, il Governo non può far finta di nulla. Mi faccio carico di presentare un'interrogazione in Parlamento sull'ennesimo caso Prato”.32 su 64 le aziende a cui è stata notificata la sospensione dell'attività, quattro gli imprenditori arrestati, 250 i lavoratori non in regola su poco più del doppio controllati. “E' il momento di fare pulizia e cancellare questo modo criminale di fare impresa e di fare profitto”. Il senatore La Pietra chiede anche per quale motivo i numeri forniti periodicamente dalla Asl e dalla Regione Toscana sull'andamento dei controlli indichino una situazione totalmente diversa da quella che emerge leggendo il resoconto dell'Ispettorato del Lavoro: “O la situazione non è esattamente quella che ci viene descritta e cioè di un distretto con meno illegalità e meno irregolarità, oppure gli ispettori hanno avuto la grandissima sfortuna, o fortuna, di trovare il marcio in ogni azienda nella quale sono entrati”.