18.06.2020 h 15:39 commenti

Fuori di pizza riprende l'attività di incontri, ma per ora niente sede

Domenica nel boschetto del campo di rugby a Iolo verrà organizzato un laboratorio di danza e di pittura. Il primo passo verso la normalità in attesa di avere anche uno spazio al coperto

Per ora niente pizze, ma soltanto un ricco calendario di incontri e iniziative che darà vita al Festival della follia. L’associazione Pangea, che insieme a quella Fuori di Pizza, gestiva lo spazio a San Paolo ( leggi ), dopo mesi di fermo ha ripreso le attività.Il primo incontro domenica 21 giugno al campo di rugby di Iolo con un laboratorio di pittura e di danza. “Per ora non abbiamo ancora ufficialmente la sede – spiega Luciano Giusti presidente dell’associazione Fuori di Pizza – ma utilizziamo il boschetto accanto al campo. Un primo passo che spero porti presto a trovare una sede definitiva”.Intanto nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i lavori per realizzare un gazebo dove poter organizzare gli incontri in caso di pioggia.“I ragazzi della Pangea – ha spiegato Giusti - hanno ripulito tutto il boschetto , questo testimonia la voglia e il bisogno che hanno di tornare alle normali attività”. La scelta di appoggiarsi al campo del Chersoni nasce da una stretta collaborazione con con la Polisportiva aurora che ha in gestione i campi. Un’assegnazione tramite bando che potrebbe anche ripetersi per l’uso degli spazi all’interno del campo.