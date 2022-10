21.10.2022 h 10:22 commenti

Fungo porcino gigante nei boschi di Pian di Novello, il colpo fortunato di un cercatore pratese

Grande sorpresa davanti al super porcino da un chilo e 870 grammi. Subito la foto per immortalare il prezioso bottino

Ci vuole esperienza ma anche fortuna a trovare i funghi porcini e quando il 'bottino' è un fungo gigante la gita nel bosco diventa un'occasione da immortalare in uno scatto fotografico. Pesa la bellezza di un chilo e 870 grammi il super fungo trovato a Pian di Novello, sulla montagna pistoiese, da Nicola, pratese appassionato di passeggiate nei boschi alla ricerca dei tanto amati e ambiti porcini. Luoghi segreti perché l'esperto fungaiolo sa quando e anche più o meno dove andare a cercare.L'ultima puntata fuori porta è stata particolarmente fortunata per Nicola che si è ritrovato davanti i quasi due chili di porcino: non un record visto che le cronache hanno raccontato negli anni, e ancora raccontano di pezzi anche da 3 e 4 chili raccolti qua e là nei boschi di tutta Italia, ma decisamente un bel colpo. Il bosco, con Nicola, insomma è stato assai generoso. La foto è finita sui social nei quali abbandano i gruppi dedicati ai cercatori di funghi alle prese, ogni stagione, con una sorta di gara a chi scova il porcino più grosso. Anche il pratese ne fa parte e questa volta con un posto in prima fila.