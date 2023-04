04.04.2023 h 13:46 commenti

Fuma uno spinello davanti alla scuola media, trentenne fermata dagli agenti della Municipale

E' successo a Montemurlo. La donna aveva con sé dell'hashish che ha consegnato agli agenti in borghese impegnati nei controlli del progetto 'Scuole sicure'

E' stata notata e controllata mentre fumava uno spinello davanti alla scuola media Salvemini-La Pira in via Deledda a Montemurlo. Protagonista una donna di 30 anni, avvicinata dagli agenti della Municipale impegnati, in borghese, nei controlli del progetto 'Scuole sicure'. La trentenne ha consegnato l'hashish agli agenti che le hanno contestato il possesso per uso personale e l'hanno segnalato alla prefettura che deciderà l'entità della sanzione amministrativa.

“Siamo impegnati a prevenire l'uso e la cessione di stupefacenti tra i più giovani – il commento del sindaco, Simone Calamai – una sensibilizzazione che facciamo anche nelle classi grazie agli agenti della nostra polizia municipale”. I controlli vengono svolti insieme ai carabinieri e proseguiranno anche nei prossimi mesi.



