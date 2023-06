11.06.2023 h 11:33 commenti

Fulmine cade vicino ad una casa e provoca un principio d'incendio

E' successo nel pomeriggio di ieri a Montepiano mentre era in corso un temporale. Le fiamme divampate nel garage attiguo all'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano

Potrebbe essere stato un fulmine, nel pomeriggio di ieri 10 giugno, a provocare l'incendio di un garage attiguo ad un'abitazione di Montepiano, nel comune di Vernio. E' successo intorno alle 16 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato, partiti dal distaccamento di Vaiano. Arrivati sul posto con due mezzi i soccorritori, dopo essersi accertati che l’incendio era estinto, hanno provveduto con un elettroventilatore alla messa in sicurezza dei locali interessati dall’evento completamente invasi dal fumo. La probabile causa del principio di incendio, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, sarebbe proprio un fulmine caduto nelle vicinanze dell’abitazione durante il temporale che in quel momento era in corso nella zona. Non si segnalano feriti ed ulteriori danni.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

